— После выхода в полуфинал мы почти два месяца обучались у квалифицированных тренеров и разрабатывали собственный уникальный бизнес-план. Очень помогли личные советы бизнес-экспертов, благодаря которым я смогла добиться успеха и выйти в финал. Наша цель – сделать все возможное, чтобы каждый ребенок стал в будущем счастливым и жизнеспособным человеком, способным раскрыть свой потенциал, — сказала Диляра Койшиева.

В Атырау открылся реабилитационный центр Unideti для детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 1,5 до 13 лет, сообщает Региональная служба коммуникаций. Специалисты центра Unideti проводят адаптационные и развивающие занятия по логопедии, дефектологии, АВА-терапии, а также используют комплексные программы, включающие индивидуальный подход к каждому из 25 детей, посещающих центр. Здесь созданы все условия для развития и коррекции детей с диагнозами ЗПР, ЗРР, аутизм и синдром Дауна. Руководитель проекта и основатель центра Диляра Койшиева начала работать в этой сфере в 2021 с открытия одного кабинета. После повышения спроса она приняла решение расширить свое дело и стала участницей конкурса социальных проектов программы «Жарқыра».