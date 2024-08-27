Как сообщается на странице департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО, во время очередной сельскохозяйственной ярмарки ведомство установило баннер с рекомендуемыми ценами на продукты. Эти рекомендации будут размещены на постоянной основе. Согласно рекомендованному прайсу, картофель предлагают продавать по 180 тенге, лук — по 120 тенге, капусту, свеклу и морковь — по 150 тенге. Цены на огурцы и помидоры варьируются от 150 до 250 тенге. Яблоки оцениваются в пределах от 450 до 550 тенге, груши и апельсины — по 900 тенге. Мясо (баранина, говядина и конина) рекомендовано продавать по 2000 тенге за килограмм.

Кроме того, для удобства покупателей и продавцов на постоянной основе были установлены контрольные весы.

— Уважаемые потребители, если у вас возникают сомнения в точности веса приобретенного товара, вы всегда можете воспользоваться контрольными весами, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка проходит каждые выходные и организуется местными исполнительными органами. Ранее департамент обращался к предпринимателям, участвующим в этих ярмарках, с просьбой размещать ценники на свою продукцию. Тогда они напомнили, что несоблюдение этого требования влечет за собой штрафы в соответствии со статьей 193 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". Размер штрафа составляет: для субъектов малого предпринимательства — шесть, для субъектов среднего предпринимательства — десять, а для субъектов крупного предпринимательства — тридцать месячных расчетных показателей (МРП).

Фото департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО