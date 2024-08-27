Тело третьего утонувшего подростка нашли в реке в Атырау

В селе Береке в реке Урал утонили трое детей. Подростки 15-16 лет купались в необорудованном для купания месте. Позже, 26 августа, водолазы извлекли из воды тела двоих подростков. Тело третьего нашли сегодня, 27 августа, в 9:15.

— В поисково-спасательных работах задействованы были десять спасателей ДЧС Атырауской области, — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в этом году из-за паводка купальный сезон в Атырау был закрыт.