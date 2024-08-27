По данным Генеральной прокуратуры РК, по Актюбинской области в очереди на получение жилья состоят свыше 36 тысяч человек, среди которых многодетные семьи, дети сироты и лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

При проверке прокуроры установили свыше 100 человек, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье. Однако они не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище.

Кроме того, установлены 11 умерших людей, которые состояли в очереди наравне с нуждающимися гражданами. Это говорит о том, что местные власти не проводят инвентаризацию списков.

По указанным фактам внесен акт прокурорского надзора, указанные нарушения устранены.