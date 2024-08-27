Инвалид второй группы Бекбулат Утебаев вышел на площадь имени Абая на голодовку сегодня, 27 августа, в 12:00. Он планирует сидеть там, пока на это у него хватит сил.

— Я вышел на голодовку, потому что нет сил терпеть беспредел от властей. Всё дорожает, а помощи никакой нет, только одни штрафы и угрозы. Выходил на пикет, меня оштрафовали на 89 тысяч тенге. У здания партии AMANAT я просил снижения пенсионного возраста, тогда меня оштрафовали на 118 тысяч тенге. И ещё один раз я хотел создать партию и проводил агитацию на рынке, за это также последовал штраф более ста тысяч тенге. Якобы я участвовал под незарегистрированной партией, так конечно, я её только пытался создать. Я не боюсь, что меня снова оштрафуют. Мне помогут их оплатить правозащитники, — рассказал Бекбулат Утебаев.

Мужчина говорит, что последней каплей его терпения был поход в парикмахерскую. Ему обошлась стрижка в 1500 тенге.

— У меня тяжёлая форма болезни. Пособие для инвалидности — 92 тысячи хватает только на лекарства. Я сижу на шее у жены, стыдно смотреть ей в глаза. Человек инвалид наоборот нуждается в заботе от государства. Я потерял работу из-за болезни. Нет денег. Живу с женой и дочкой, у неё тоже вторая группа инвалидности. Можно было бы как-то прожить, если бы лекарства выдавали бесплатно. На что мне сейчас покупать еду? Мне труд противопоказан на нервной почве, — сказал мужчина.

Бекбулат Утебаев говорит, что цены немыслимо растут абсолютно на всё: на продукты питания, комуслуги, лекарства.

— Я подавал документацию на разрешение пикета. Отказали! Я подал уведомление на голодовку и стою тут на законных основаниях. Уже приходил наряд полиции, прокурор, сотрудники управления внутренней политики, — сказал он.

К слову, мужчина не в первый раз устраивает пикет и голодовку. В августе прошлого года он также объявлял голодовку на площади Абая. Тогда он просидел чуть больше суток.

Фото Медета МЕДРЕСОВА