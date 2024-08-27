По данным акимата ЗКО, 28 августа в 10:00 между театром им.Островского и торговым центром «Атриум» пройдет ярмарка свободных вакансий. Рабочие места будут предлагать более 50 работодателей, которые представят около 700 вакансий. Среди них КПО б.в., АО «Зенит», Uniserv, ЗКМК, ТОО «Зета», АЗС «Конденсат», Маркет «Дина», а также государственные органы.

Цель - предоставление свободных вакантных рабочих мест для безработных, оказание помощи при выборе специальностей молодежи, оказание содействия для молодых начинающих предпринимателей.

Кроме этого будет организована выставка участников проекта «Ауыл Аманаты» және «Бір ауыл – бір өнім». Вместе с тем успешные предприниматели будут делиться с молодежью опытом и будут организованы мастер-классы. Не работающие граждане тут же смогут зарегистрироваться в качестве безработных.

Консультацию будут оказывать представители государственных органов.



