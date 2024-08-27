В специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается судебный процесс по делу об убийстве учительницы Надежды Никитиной.

На скамье подсудимых 41-летний Темир Сарсенов. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия. Дело рассматривается под председательством судьи Асланбека Дюсенгалиева.

Сегодня, 27 августа, в суде допрашивают свидетелей. Первой дала показания Елизавета Капустина, которая и обнаружила тело педагога. Она рассказала, что днем 25 апреля ей позвонила подруга, которая возвращалась из Самары вместе с дочерью погибшей. Дочь погибшей Кристина Мишина, была обеспокоена тем, что мать не отвечает на звонки, и попросила Елизавету проверить, все ли в порядке. Капустина, проживавшая в соседнем доме и водившая своего сына на занятия к педагогу, согласилась помочь. Домофонную дверь ей открыла соседка с третьего этажа. Когда Елизавета постучала в дверь и попробовала открыть ее, выяснилось, что она не заперта. Капустина не решилась войти одна и попросила соседку сопровождать ее. Тело педагога обнаружили в дальней комнате, которую она использовала, как кабинет. Покойная находилась в полулежащем положении на диване, а на полу рядом лежала папка с документами. Елизавета заметила на шее педагога красную полосу. Коснувшись ее руки, она поняла, что женщина мертва, и сразу вызвала скорую помощь и полицию.

Вторая свидетельница, Ранида Ажигереева, рассказала, что погибший педагог была классным руководителем ее сына. Когда учительнице понадобилась помощь с компьютером, Ажигереева порекомендовала обратиться к своему знакомому, подсудимому Темиру Сарсенову. В результате, на протяжении почти четырех лет мужчина оказывал учителю помощь с техникой. По словам свидетельницы, педагог даже хотела сделать подарок подсудимому в знак благодарности за его помощь. Также свидетель отметила, что подсудимый был замкнутым человеком, и, по его словам, у него не было друзей. На предыдущем допросе Ажигереева упоминала слухи о том, что подсудимый якобы оформил кредит на имя учителя.

Третьей на допрос вызвали сотрудницу филиала Западно-Казахстанского АО «Народный банк». Она работает старшим менеджером центра розничной торговли. Прокурор, судья и адвокаты задали ей вопрос о том, возможно ли оформить онлайн-кредит на человека без его участия, если у злоумышленника есть его электронная цифровая подпись (ЭЦП) и доступ к телефону. Сабиргалиева ответила, что это невозможно, так как перед оформлением кредита банк требует пройти видеоверификацию. Она также подчеркнула, что любые финансовые операции, в том числе переводы или мошеннические действия, можно осуществить только с разрешения владельца приложения или после успешного прохождения верификации.

Сегодня также допросили бывшего сожителя педагога Федора Криворучко. Он прожил с Надеждой Никитиной около двух лет. Пара познакомилась через социальную сеть «Одноклассники».

— Мы встречались, а потом я переехал к Надежде и мы жили два года вместе с перерывом. Сначала младшая дочь жила с нами, а потом внук бывал у нас, а так мы жили вдвоём. Мы расставались, она как все учителя требовательная была. Чтобы конфликтов не было, потом помирились и жили опять. А потом я окончательно ушёл, в 2019 году где-то. После расставания общались в WhatsApp, по телефону. На похоронах её мамы был, на девять дней был и на поминках был, тогда и виделись с ней в апреле, — сказал Фёдор Криворучко.

По словам Федора Криворучко, за время их совместного проживания с погибшей он ни разу не видел подсудимого. Когда возникала необходимость в ремонте компьютера, этим занимались другие люди.

Потерпевшая сторона подала ходатайство об аресте движимого и недвижимого имущества подсудимого, чтобы обеспечить иск на сумму 22 201 612 тенге. Однако подсудимый, Сарсенов, возразил, заявив, что его квартира находится в ипотеке и фактически принадлежит банку. Суд пообещал вынести решение по этому вопросу 28 августа.

Напомним, учителя начальных классов нашли в собственной квартире 25 апреля. Из материалов дела следует, что 24 апреля Никитина обратилась к Сарсенову за помощью с компьютером. Он пришел, но работу не завершил, пообещав вернуться на следующий день. 25 апреля Сарсенов пришел с ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне, пока Никитина занималась с учеником на кухне. После урока они поругались. Сарсенов повалил Никитину на диван, задушил ее воротником кофты, а затем нанес ножевые ранения в шею. Причиной смерти стала асфиксия. Затем он украл из квартиры золотые украшения, сумку, кошелек, телефон и банковские карты. Ущерб составил 1,7 миллиона тенге. В его квартире полиция также нашла оружие и боеприпасы, на которые не было разрешения.