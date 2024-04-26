Вчера, 25 апреля, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что в своей квартире найден труп женщины. Дело расследуется по статье 99 «Убийство». Другие подробности они не разглашали, так как идут оперативно-розыскные мероприятия.

Журналистам "МГ" удалось поговорить с соседями и старшей по дому, в котором жила погибшая. Выяснилось, что покойная всю свою жизнь работала учителем начальных классов. По словам соседей, это был добрый, ответственный и отзывчивый человек.

Старшая по дому Алия Искалиева, рассказала, как 24 года назад практически одновременно с погибшей они заселились в свои квартиры в одном доме. С тех пор женщины активно принимали участие в жизни двора и дома.

На фото Алия Искалиева. Фото Медета Медресова

— Когда у нас убрали КСК, я взяла ответственность за дом и сделала ремонт в подъезде. А как говорится, дурной пример заразителен, и Надежда тоже загорелась: весь подъезд она украсила сама. Картины, цветы она заказала в интернет-магазине, теперь это память о ней. У нас в городе нет таких подъездов, где картины весят. Дом у нас маленький, но дружный. Она была лидером, собирала деньги, подкидывала идеи. Очень добродушный, ответственный, хороший человек. Мы с ней 24 года рядом жили. Она недавно похоронила свою маму, вот на днях было девять дней. Отец у неё старенький, она за него всегда очень переживала и ездила к нему. С мужем у неё 10 лет назад случился несчастный случай. У неё две дочери, брат и внуки остались. Она была очень хорошей женщиной. Работала в школе учителем начальных классов. В этом году ей должно было исполниться 60 лет, она прекрасно выглядела, совсем не на свой возраст. Я в шоке, в голове не укладывается эта картина перед глазами, — говорит старшая по дому Алия Искалиева.

Старшая по дому проходит по делу понятой, поэтому ей нельзя разглашать иную информацию.

Между тем, в городском отделе образования сообщили, что покойная была пунктуальным и ответственным педагогом. Общий стаж работы учителем - 40 лет, из них 35 лет она проработала в школе в одной школе.

Сотрудники школы №9, где работала Надежда Никитина, разместили в социальной сети, чтобы выразить свои соболезнования:

— 25 апреля скоропостижно скончалась Никитина Надежда Владимировна, учитель начальных классов, проработавшая в нашей школе с её основания. За время работы, Надежда Владимировна воспитала не одно поколение детей, была профессионалом своего дела, любимым учителем для сотен мальчишек и девчонок. Невосполнимая потеря и трагедия для близких. Коллектив школы выражает соболезнования родным и близким и скорбит вместе с вами, — написали сотрудники.