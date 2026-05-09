В честь 9 мая — Дня Победы жителей Атырау почтили память погибших в годы войны и выразили им дань уважения.

В мероприятии принял участие заместитель акима Атырауской области Дарын Шамұратов. В память о павших воинах была объявлена минута молчания, после чего участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших героев.

В памятном мероприятии приняли участие представители областного и городского акиматов, члены совета ветеранов, труженики тыла, военнослужащие, ветераны Афганской войны, таджикско-афганского конфликта и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, общественные деятели и жители города.