Торжества по случаю празднования 81-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией начались с возложения цветов.

Руководство области и города, представители Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, ветераны войны и труда, труженики тыла, горожане, студенты и школьники возложили цветы к братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях Уральска, памятникам Г.Жукову, трем женщинам Героям Советского Союза М.Маметовой, Х.Доспановой и А.Молдагуловой, Герою Советского Союза Т.Масину, к мемориалу «Этих дней не смолкнет Слава».

– 9 Мая – День Победы – великий праздник, который стал ярким примером несгибаемого духа и бесконечного героизма нашего народа во имя защиты Родины. Это наш главный праздник на все времена, потому что он является частью истории каждой семьи. И сегодня мы благодарны тем бойцам и героям, которые пали и не вернулись с полей сражений. В Великой Отечественной войне участвовало более 1 млн. 800 тысяч казахстанцев. Порядка 80 тысяч являются нашими земляками, лишь половина из них вернулась с полей сражений. Свыше 11 тысяч человек были удостоены звания Героя Советского Союза, из них 528 – выходцы из Казахстана. Среди них за ратный подвиг 40 западноказахстанцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. К сожалению, годы берут свое и ветераны уходят от нас, но просто замечательно, что на сегодняшний день среди нас живут 6 участников войны, узников фашизма – 2, блокадников Ленинграда – 1, тружеников тыла – 802 человека, которые внесли огромный вклад в Победу. Матери, бабушки и дети трудились на полях и фермах, заводах и фабриках – все они жили с единственной мыслью: «Все для фронта! Все для победы!» Наша страна гордится своей историей. Мы выражаем великое восхищение героизму и труду нашего народа на фронтах и в тылу, – говорит заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» Анатолий Боровский.

Возложили цветы и отдали дань памяти у Вечного огня на площади Победы. Здесь было многолюдно. Духовой оркестр играл военные мелодии и марши, поднимая праздничное настроение. Были удостоены чести нести венок Славы лучшие сотрудники Воинской части 5517 отличники боевых состязаний и подготовки начальник связи капитан Андрей Логунов и начальник службы КЭС лейтенант Нуркен Кайргалиев.

По традиции, торжественно аким области Нариман Турегалиев, аким города Мурат Байменов вместе с 99-летним ветераном ВОВ Константином Кочережкиным первыми возложили цветы к Вечному огню.

Уйдя на фронт в 17 лет, Константин Кочережкин прошел через серьезные испытания, сумел выстоять и сохранить внутреннюю силу. В 1944 году был призван в ряды Красной Армии. Воевал на Дальнем Востоке, был переведен в Германию, где прослужил пять лет. В 1951 году демобилизовался, и вернувшись в Уральск работал на мясоконсервном комбинате газоэлектросварщиком. За заслуги перед Отечеством был награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу», орденом «Отечественной войны» 3 степени.

Уральцы километровой лентой стояли на площади, каждый хотел поклониться и поблагодарить воинов Великой Отечественной войны за чистое, голубое небо над головой, за мир, согласие и счастье, которое они нам подарили.

Каждый год после смерти отца – участника войны Минжана Абрахманова, приходит к Вечному огню его сын Марат Абдрахманов.

– Для меня праздник 9 Мая, День победы над фашисткой Германией –большая дата. Многие родные остались лежать на полях сражений. Так, на Курской Дуге родной дядя танкист сгорел в подбитом танке. В Сталинграде погиб дед. С войны вернулся живым только отец. Я преклоняюсь перед своими родственниками, перед теми, кто воевал и победил фашизм. Вечная им память, – сказал майор запаса Марат Абдрахманов.

Татьяна Маркова с детьми Марией и Юрием пришли, чтобы возложить цветы и помянуть своих родственников, которые воевали на фронтах Отечественной войны: бабушку Татьяну Ивановну Подлипалину и дедушку Илью Владимировича Маркова. После войны они работали на заводе «Уральск Агроремаш».

– Я всегда прихожу в этот торжественный день почтить память моего отца танкиста Михаила Андреевича Сидоркина. Он дошел до Берлина. У него было много ранений. Сам он родом с Оренбургской области, но после войны переехал в поселок Бурлин, где работал шофером на машине, – поделилась дочь Любовь Теричева.

Ветеран труда 90-летняя Таисия Русакова из всей большой семьи осталась одна. Но не забывает прийти 9 Мая к Вечному Огню помянуть отца Порфирия Ивановича Русакова и возложить цветы на гранитную плиту у его фамилии: он в списке погибших Приурального района.

– Папа уроженец хутора Солодовниково Приурального района. Мама его проводила в первые дни войны. Нас было семеро, старшему на тот момент было 15 лет, мне 6 лет, а младшему 9 месяцев. Папа служил в разведке и пропал без вести в 1943 году. Мы делали запросы, искали его всю жизнь. И даже сегодня внуки мои продолжают его поиски. Но пока без результатов. Так и не знаем, где он служил, где погиб, – делится со слезами на глазах женщина.

Житель Уральска Александр Мановицкий пришел к Вечному огню с портретом своего отца Григория Ивановича, который служил в артполку у Конева. Освобождал Днепр, их повернули на Прагу, где и встретил Победу. Григорий Иванович родился в поселке Буденовка Теректинского района, ушел на фронт в первые дни войны. Вернулся в Буденовку, а потом переехал к тете в Макарово, где и познакомился со своей будущей женой.

– Родился я после войны, но в семье всегда говорили о тех страшных годах и помнили, какой ценой заплатили за мир в нашей стране, защищали Родину, проливая кровь. Этот праздник нам необходим, так мы отдаем долг памяти нашим родителям и тем, кто погиб на войне, – отметил ветеран.

Люди старшего поколения гордятся тем, что плоды Победы принесли счастье: жизнь в свободе и независимом государстве, которое стало примером для многих стран на земле и завоевало мировой авторитет. Это ведь не только праздник, это день горечи и потери. Советский народ победил злейшего врага – гитлеровский фашизм, и подарил свободу и мирное небо всем народам.

Оксана КАТКОВА,

фото автора