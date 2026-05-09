Молоко — продукт деликатный. Прежде чем попасть в вашу корзину, оно проходит путь, сравнимый с проверкой в лаборатории секретного объекта.

Путь молочной продукции к потребителю строго регламентирован. Чтобы продукт считался качественным, он должен полностью соответствовать требованиям технического регламента на всех этапах — от фермы до прилавка. В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО напомнили, какие барьеры стоят на страже качества и на что важно смотреть на этикетке.

Производство и термическая обработка

Основой для производства может служить только безопасное сырье: сырое молоко (цельное или обезжиренное) и сырые сливки. Ключевым этапом обеспечения безопасности является термическая обработка (пастеризация, стерилизация или ультрапастеризация). Именно она гарантирует отсутствие в готовом продукте болезнетворных микроорганизмов.

Контроль состава и чистоты

Законодательство устанавливает жесткие нормы на содержание потенциально опасных веществ. В продукции строго контролируются:

антибиотики и ветеринарные препараты;

пестициды, токсины и тяжелые металлы;

радионуклиды и опасные микроорганизмы.

Для диетических и кисломолочных продуктов действуют дополнительные ограничения: использование пищевых добавок и ароматизаторов минимизировано — допускаются только те компоненты, которые необходимы по технологии.

Особенности продукции для детского питания

К детскому питанию предъявляются повышенные требования безопасности:

Изолированное производство: выпуск продукции осуществляется на специализированных линиях или в отдельных технологических зонах.

Герметичность: упаковка должна быть максимально надежной, чтобы сохранять свойства продукта в течение всего срока годности.

Информирование: на упаковке обязательно указывается возраст ребенка, рекомендации по использованию и хранению после вскрытия, а также напоминание о приоритете грудного вскармливания.

Маркировка: на что обратить внимание

На каждой упаковке должна присутствовать исчерпывающая информация: наименование, состав, массовая доля жира, данные о производителе, срок годности, условия хранения и номер партии.

Важный нюанс: Если в составе продукта присутствуют растительные масла, производитель обязан разместить на упаковке заметную надпись: "Содержит растительные масла".

Соблюдение этих стандартов — это не просто формальность, а залог здоровья потребителей и основа доверия к производителю.