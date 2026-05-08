Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан. Согласно обновленному документу, ведомство наделяется дополнительными функциями в области защиты цифровой инфраструктуры, контроля мобилизационной подготовки и работы с искусственным интеллектом.

Цифровой контроль и доступ к данным

К задачам КНБ теперь относится обеспечение безопасности правительственных и защищенных сетей связи, а также государственный контроль кибербезопасности критически важных объектов информатизации. Для этого ведомство получило право:

Безвозмездно запрашивать у госорганов и организаций сведения, составляющие коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

Координировать работу и развивать единые шлюзы доступа к интернету и электронной почте "цифрового правительства".

Участвовать в реализации госполитики в области искусственного интеллекта и внедрять собственные ИИ-модели.

Выдавать собственникам критической инфраструктуры предписания об устранении нарушений (норма вступает в силу с 12 июля 2026 года).

Мобилизационные задачи

Ведомство будет оценивать готовность организаций к выполнению мобилизационных заказов, заключать соответствующие договоры и контролировать бронирование военнообязанных. С 1 января 2027 года КНБ также начнет вносить предложения по финансированию этих мероприятий и объемам мобилизационного резерва.

Техническое регулирование

В компетенцию КНБ также вошли разработка правил выдачи и отзыва сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также согласование требований к центрам обработки данных (ЦОД).