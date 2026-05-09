В Казахстане стало больше коммунальных отходов. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году их объем вырос на 7,7% и достиг 4,1 миллиона тонн.

При этом увеличилось и количество отсортированного мусора. За год на переработку и сортировку отправили 1,5 миллиона тонн отходов — это на 16,3% больше, чем в 2024 году. Большую часть среди отсортированного мусора составили макулатура и картон — 9,4%, а также пластик — 9%.

Больше всего отходов отсортировали в Алматы — 409,3 тысяч тонн. Далее идут Астана — 377 тысяч тонн и Карагандинская область — 243,9 тысячи тонн.

Сейчас в Казахстане работают 846 предприятий, которые занимаются сбором и вывозом мусора. Еще 278 организаций отвечают за сортировку, переработку и захоронение отходов.

