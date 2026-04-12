11 апреля во всех городах и районах ЗКО прошел масштабный экологический десант. Акция "Таза Қазақстан" объединила более 10 тысяч человек: от сотрудников госучреждений до целых семей, вышедших на уборку улиц. Акция приобрела по-настоящему массовый и объединяющий характер.

-423 локации приведено в порядок, собрано 760 тонн мусора. В работах задействовали 120 единиц спецтехники. Участники не только очищали парки и скверы, но и занимались благоустройством: красили заборы, приводили в порядок придорожные зоны и высаживали деревья, - сообщили в акимате ЗКО.

Большой вклад внесли и предприниматели региона, среди которых — ТОО "Word Green Company", "Жайық ет", "KMG Parker Drilling Company" и АО "Аксай Газ Сервис".