Накануне у верующих закончился Великий пост. В ночь на 12 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение.

В ночь на 12 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение. Пасхальные богослужения проходят во всех храмах страны.

В Уральске праздничную службу в соборе Архангела Михаила совершил Епископ Уральский и Атырауский Вианор. Торжество началось в полночь с традиционного крестного хода, в котором приняли участие сотни прихожан.

Пасха знаменует завершение Великого поста. По традиции верующие подготовили к праздничному столу ритуальные блюда: куличи, крашеные яйца и творожные пасхи, которые были освящены в храме сразу после литургии.

-Поздравляю вас с самым светлым праздником — Пасхой Господней! Христос Воскресе! Воскресение Христа — это фундамент нашей веры. Это событие говорит нам о главном: жизнь победила смерть, а добро всегда сильнее зла. Это истина, которая дает нам надежду даже в самые трудные времена. В этом году у нас в Западном Казахстане особенный повод для радости — 35 лет Уральской епархии. Мы ценим, что живем в мире и согласии с нашими соседями разных вер и национальностей. Пусть свет Пасхи всегда освещает ваш путь, дарит мир в душе и силы делать добрые дела. Изменяя себя к лучшему, мы меняем и мир вокруг нас. Воистину Воскресе! - сказал Епископ Уральский и Атырауский Вианор.

Светлое торжество не ограничивается одной ночью. Впереди у верующих — Светлая седмица, время особой радости и гостеприимства. В эти дни принято делиться пасхальным теплом, навещать близких и обмениваться добрыми пожеланиями, продлевая атмосферу великого праздника в каждом доме.