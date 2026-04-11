По данным РГП "Казгидромет", 12 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +9.

Дождь с грозой и ветер ожидаются в Атырауской области. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью похолодает до +12 градусов.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь, грозу, туман и сильный ветер с порывами. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +8.

Дождь с грозой, ветер и туман ожидается в Маныстауской области. Днем температура воздуха прогреется до +25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.