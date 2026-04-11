В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО рассказали о мерах предосторожности и какую опасность несут клещи для человека.

Клещи – это кровососущие насекомые. Они опасны для человека и могут быть переносчиками различных особо опасных инфекционных заболеваний, такие как: туляремия, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит и боррелиоз.

-В основном клещи атакуют людей и животных ранней весной и летом. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому его укус безболезнен, и длительное время не заметен. Излюбленными же местами являются: внутренняя поверхность бедер, области паха и подмышек, шея; дети же с ног до головы. Клещи очень активны с марта по октябрь месяцы, - поясняют в департаменте СЭК ЗКО.

Основная мера защиты, говорят санврачи, не допускать присасывания клещей. Напавший клещ не сразу присасывается к телу, поэтому своевременное удаление его может предотвратить заражение. В связи с этим важно проводить само- и взаимосмотры для выявления присосавшихся клещей. При обнаружении присосавшегося к телу клеща, его немедленно удаляют.

Как защититься от клещей?

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей, а именно:

верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, манжеты рукавов плотно прилегать к руке;

брюки, заправленные в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой;

на голове желателен капюшон или другой головной убор.

Лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, клещи на ней более заметны.