Общегородской субботник прошел на десяти участках.

В Уральске в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» продолжается санитарно-экологический месячник. 11 апреля общегородской субботник прошёл более чем на десяти участках, где приняли участие сотрудники государственных учреждений и организаций, а также студенты.

-Уборку территорий организовали в микрорайоне Жулдыз, по улицам Куныскерей и Д. Нурпеисовой, а также в поселках Зачаганск и Деркул. С территории города вывезли 387 кубометров мусора. Участие приняли порядка 1300 сотрудников и 550 студентов, было задействовано около 20 единиц специальной техники, - сообщили в акимате города.

Кроме того, жители города и представители бизнеса провели уборку на прилегающих территориях.

Работы по поддержанию чистоты и благоустройства города будут продолжены. Горожан призывают соблюдать чистоту и активно участвовать в общегородских мероприятиях.