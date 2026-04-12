На Instagram-странице школьникам напомнили о правилах безопасности.
Общие требования безопасности
Соблюдать правила внутреннего распорядка школы;
Неукоснительно выполнять указания учителей;
В случае возникновения опасной ситуации немедленно сообщать учителю или администрации школы;
Не приносить посторонние предметы (ножи, острые предметы, взрывчатые вещества и т.п.);
Не совершать действий, угрожающих жизни и здоровью своему и окружающих.
Безопасность при проведении лабораторных работ (уроки физики, химии, биологии)
Работать только с разрешения и под контролем учителя;
Правильно использовать оборудование, не применять неисправные или поврежденные приборы;
Не нюхать, не пробовать на вкус и не трогать химические вещества руками;
Использовать средства защиты (халат, перчатки, очки);
После окончания работы привести рабочее место в порядок и вымыть руки.
Безопасность на уроках физической культуры
Приходить на занятия в специальной спортивной форме;
Выполнять упражнения только по указанию учителя;
Правильно использовать спортивный инвентарь (мяч, скакалка, тренажёры);
Соблюдать дистанцию при беге и прыжках;
При ухудшении самочувствия сразу сообщать учителю.
Безопасность на уроках начальной военной подготовки (НВП)
Использовать военное оборудование и макеты строго по инструкции;
Не пользоваться макетами оружия без разрешения учителя, не направлять их друг на друга;
Соблюдать дисциплину и дистанцию при строевых упражнениях.
Безопасность на уроках технологии
Соблюдать осторожность при работе с инструментами (пила, молоток, игла, швейная машина и др.);
Перед началом работы проверять исправность инструментов;
Использовать электрические приборы только с разрешения учителя;
Не допускать опасных действий.
Безопасность во время перемен
Не бегать по коридорам и лестницам, не толкаться;
Не залезать на подоконники и ограждения;
Не совершать действий, способных причинить вред другим учащимся;
О любых подозрительных ситуациях сообщать дежурному учителю.