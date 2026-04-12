Общие требования безопасности

  • Соблюдать правила внутреннего распорядка школы;

  • Неукоснительно выполнять указания учителей;

  • В случае возникновения опасной ситуации немедленно сообщать учителю или администрации школы;

  • Не приносить посторонние предметы (ножи, острые предметы, взрывчатые вещества и т.п.);

  • Не совершать действий, угрожающих жизни и здоровью своему и окружающих.

Безопасность при проведении лабораторных работ (уроки физики, химии, биологии)

  • Работать только с разрешения и под контролем учителя;

  • Правильно использовать оборудование, не применять неисправные или поврежденные приборы;

  • Не нюхать, не пробовать на вкус и не трогать химические вещества руками;

  • Использовать средства защиты (халат, перчатки, очки);

  • После окончания работы привести рабочее место в порядок и вымыть руки.

Безопасность на уроках физической культуры

  • Приходить на занятия в специальной спортивной форме;

  • Выполнять упражнения только по указанию учителя;

  • Правильно использовать спортивный инвентарь (мяч, скакалка, тренажёры);

  • Соблюдать дистанцию при беге и прыжках;

  • При ухудшении самочувствия сразу сообщать учителю.

Безопасность на уроках начальной военной подготовки (НВП)

  • Использовать военное оборудование и макеты строго по инструкции;

  • Не пользоваться макетами оружия без разрешения учителя, не направлять их друг на друга;

  • Соблюдать дисциплину и дистанцию при строевых упражнениях.

Безопасность на уроках технологии

  • Соблюдать осторожность при работе с инструментами (пила, молоток, игла, швейная машина и др.);

  • Перед началом работы проверять исправность инструментов;

  • Использовать электрические приборы только с разрешения учителя;

  • Не допускать опасных действий.

Безопасность во время перемен

  • Не бегать по коридорам и лестницам, не толкаться;

  • Не залезать на подоконники и ограждения;

  • Не совершать действий, способных причинить вред другим учащимся;

  • О любых подозрительных ситуациях сообщать дежурному учителю.