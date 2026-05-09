При этом температура воздуха прогреется до 20 градусов и выше.

По данным РГП "Казгидромет", 10 мая в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла, ночью +10.

Дождь с грозой ожидается и в Атырауской области. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +15.

В Актюбинской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 21 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до +8.

В Мангыстасукой области дождь, гроза, ветер. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +16.