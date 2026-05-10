Обновление автопарка поможет полицейским быстрее реагировать на вызовы и эффективнее выполнять свою работу.

В Уральске сотрудникам полиции передали 81 новый служебный автомобиль. Машины закупили за счёт республиканского бюджета и направили в следственно-оперативные подразделения.

По данным ведомства, обновление автопарка поможет полицейским быстрее реагировать на вызовы и эффективнее выполнять свою работу.

В церемонии приняли участие руководство области, представители правоохранительных органов и сотрудники департамента полиции.

Аким области Нариман Турегалиев поздравил полицейских с предстоящими праздниками и поблагодарил их за службу и обеспечение безопасности жителей.

Начальник департамента полиции Арман Оразалиев также отметил важность работы полиции и поздравил сотрудников.

Кроме того, некоторым полицейским вручили благодарственные письма от имени министра внутренних дел за профессионализм и вклад в безопасность населения.