Старшина полиции получил медаль за мужество из рук президента Казахстана.

В ночь на 10 ноября 2025 года на мосту рядом с базой «Динамо» молодая девушка прыгнула в воду. Это заметили сотрудники управления специализированной службы охраны МВД РК по ЗКО. Они находились на дежурстве и сразу бросились ей на помощь.

За спасение девушки 6 мая президент Казахстана наградил старшину полиции Асана Кабиева медалью «Ерлігі үшін» («За мужество»).