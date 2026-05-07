От Астаны до Хьюстона: школьники РФМШ Астаны завоевали мировое признание в США

В городе Хьюстон с 29 апреля по 2 мая прошло самое престижное состязание в сфере STEM — мировой чемпионат по робототехнике FIRST World Championship. На соревнованиях приняли участие самые сильные юные инженеры из 66 стран мира. В категории FTC из 342 мировых сборных Казахстан представили 12 лучших школьных команд.

Республиканскую физико-математическую школу города Астана на чемпионате представляли сразу две команды FTC — FoxSlide и Fizmat Robotics, что подчеркивает высокий уровень подготовки учащихся и системную работу школы в направлении инженерного образования. При этом команда FoxSlide успешно прошла в стадию плей-офф чемпионата, продемонстрировав конкурентоспособность на мировом уровне и подтвердив высокий уровень подготовки юных инженеров.

Казахстанская команда Fizmat Robotics добилась выдающегося результата на мировом этапе FIRST, став победителем престижной награды Reach Award (1 место) в дивизионе Franklin.

Reach Award присуждается командам, которые демонстрируют наибольшее влияние на развитие STEM-сообщества и популяризацию инженерного образования. В рамках FIRST эта награда отражает как технические достижения, так и вклад в общество.

Fizmat Robotics продемонстрировала впечатляющий масштаб работы: благодаря системной просветительской деятельности им удалось охватить более 4 миллионов человек и способствовать формированию нового поколения участников инженерного движения. Участники применяли креативные подходы — от использования QR-кодов до разработки мультимедийных персонажей — чтобы сделать робототехнику доступной и привлекательной для широкой аудитории.

Особое внимание было уделено развитию партнерств с образовательными учреждениями: в течение года проводились системные встречи, презентации и вовлекающие активности для школьников и дошкольников, формируя устойчивый интерес к STEM-направлениям.

Одним из ключевых направлений стала разработка цифровой платформы для фандрайзинга, что позволило вывести привлечение ресурсов на международный уровень и расширить доступ к возможностям для новых участников движения.

Судьи отметили, что Fizmat Robotics демонстрирует пример стратегического подхода и лидерства, превращая локальные инициативы в устойчивую экосистему с глобальным охватом.

Важно отметить, что успех двух столичных команд во многом опирается на сильную академическую среду РФМШ, где традиционно развито олимпиадное движение. Школа на протяжении многих лет готовит победителей и призеров международных олимпиад по математике, физике и информатике, формируя фундаментальные знания, критическое мышление и исследовательскую культуру — те качества, которые становятся основой для достижений в инженерии и робототехнике.