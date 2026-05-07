В полицию поступило сообщение о краже велосипеда. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники сразу начали поиски подозреваемого. Для этого использовали систему распознавания лиц, передает Polisia.kz.

Новая технология значительно сократила время поисков подозреваемого. Дело раскрыли, велосипед вернули владельцу. Начато расследование.

Напомним, что это не первый случай, где с помощью камер ловят преступников. В феврале 2026 года камера с ИИ вычислила разыскиваемого преступника. Кроме того, умные камеры теперь контролируют мусорные баки.





