Мужчину подозревают в мошенничестве в Актюбинской области.

В Уральске с помощью технологий искусственного интеллекта задержали мужчину, который находился в розыске, сообщает Polisia.kz. Камера видеонаблюдения в одном из ночных клубов зафиксировала посетителя. Система распознавания лиц автоматически сравнила его изображение с базой разыскиваемых и нашла совпадение. Сигнал сразу поступил в Центр оперативного управления.

Через несколько минут патрульные полицейские установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он подозревается в мошенничестве на территории Актюбинской области и ранее был объявлен в розыск.

Отмечается, что цифровые технологии помогают полиции быстрее находить подозреваемых и оперативно реагировать на происшествия. В департаменте полиции ЗКО продолжают внедрять современные решения для повышения безопасности жителей.