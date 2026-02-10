По регионам Западного Казахстана погода завтра останется зимней — холодной, с морозами и умеренной облачностью, без существенных снегопадов.

Завтра, 11 февраля, в Уральске ожидаются сильные морозы в ночные и утренние часы, днём воздух также будет холодным, передают синоптики. Температура ночью может опускаться до примерно ‑18…‑22 °C, а днём — до ‑16 °C и ниже, при этом существенных осадков не прогнозируется — погода будет преимущественно сухой и морозной.

В Атырау завтра ожидается типичная для региона февральская погода: ночью температура около ‑14…‑5 °C, а днём и к вечеру потеплеет до примерно ‑5 °C, с переменной облачностью и небольшим ветром. Осадков прогнозируется мало или вовсе не ожидается.

В Актау погода будет относительно мягче, но также с морозными ночами и прохладным днём: температура воздуха может колебаться от ‑3 °C ночью до +2 °C днём, возможен небольшой мокрый снег или осадки в виде снежной крупы.

В Актобе завтра ожидают прохладную погоду с облачностью и морозом: ночные температуры могут опускаться до ‑26 °C, а днём столбики термометров покажут около ‑15 °C, при этом осадки маловероятны, но облачность сохранится в течение дня.