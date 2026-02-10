За сутки он снизился на 2,64 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 февраля курс доллара составил 491,88 тенге. За сутки он снизился на 2,64 тенге.

В обменных пунктах Уральска в среднем установлены следующие курсы валют:

· доллар: покупка – 493 тенге, продажа – 499 тенге,

· евро: покупка – 581 тенге, продажа – 589 тенге,

· рубль: покупка – 6,42 тенге, продажа – 6,52 тенге.

Пятого февраля 2026 года курс доллара составлял 495,1 тенге. Тогда за сутки он снизился на 3,36 тенге. Напомним, что официальный курс доллара был ниже 500 тенге 5 декабря 2025 года. Тогда он составлял 499,65 тенге. Также он еще опускался 28 марта 2025 года.