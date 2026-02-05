Курс американской валюты по-прежнему ниже 500 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже пятого февраля курс доллара составил 495,1 тенге. За сутки он снизился на 3,36 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 493-495 тенге, продажа – 497-500 тенге;

евро: покупка – 582-584 тенге, продажа – 587-590 тенге;

рубль: покупка – 6,38-6,45 тенге, продажа – 6,55-6,57 тенге.

Четвёртого февраля 2026 года курс доллара составлял 498,65 тенге. Тогда за сутки он снизился на 4,4 тенге.

Напомним, также официальный курс доллара был ниже 500 тенге 5 декабря 2025 года, тогда он составлял 499,65 тенге. Также ниже 500 тенге курс опускался ещё 28 марта 2025 года.