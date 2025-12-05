С 2 по 5 декабря американская валюта подешевела на 2,7% (13,8 тг).

По данным Data Hub, официальный курс доллара на 5 декабря составил 499,65 тенге. В последний раз ниже 500 тенге курс опускался ещё 28 марта. Падению доллара предшествовали три дня уверенного снижения — в среднем почти на 1% в день. С 2 по 5 декабря американская валюта подешевела на 2,7% (13,8 тг). Если смотреть шире, то укрепление тенге началось ещё 3 октября. От исторического максимума в 549,15 тг (2 октября) доллар подешевел уже на 9%, то есть почти на 50 тенге.

Почему тенге укрепляется

Нацбанк объясняет рост тенге своей умеренно жёсткой денежно-кредитной политикой. Повышение базовой ставки до 18% сделало тенговые инструменты более привлекательными, в том числе для иностранных инвесторов. Это помогло снизить инфляционные ожидания и укрепить валюту. Кроме того, в октябре и ноябре тенге поддержали продажи долларов Нацбанком в рамках операций зеркалирования. Регулятор продавал валюту, чтобы компенсировать избыточную тенговую ликвидность, появлявшуюся из-за скупки золота у казахстанских производителей. Эти операции, по данным Нацбанка, продолжатся и в декабре.

Что с евро и рублём

Евро за последние три дня тоже заметно подешевел — до 582,89 тг (-2,4%). Он начал слабеть почти одновременно с долларом и от исторического максимума упал уже на 9,6%.

Рубль ведёт себя нестабильно — чёткого тренда нет. На 6 декабря курс установлен на уровне 6,47 тг (-0,2%).

Ранее казахстанские эксперты назвали четыре причины падения доллара. По их мнению валюта падает не случайно.