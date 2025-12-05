Необычный груз обнаружили около 17.00 3 декабря. По данным пресс-службы национальной гвардии РК, группа досмотра остановила для проверки автомобиль марки «Нива», доставлявший брус в производственный цех. Служебно-розыскной собаке по кличке Детектив показался показался подозрительным один из брусьев.
Личный состав произвёл детальную проверку дерева с использованием радиотехнической установки. Внутри бруса были обнаружены тщательно спрятанные запрещённые предметы. После прибытия следственно-оперативной группы и вскрытия груза изъяты:
17 мобильных телефонов;
32 пачки сигарет;
6 USB-шнуров;
1 ручка с функцией видео- и аудиозаписи;
8 SIM-карт;
2 повербанка, внутри которых обнаружены 7 ZIP-пакетов с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах (предположительно каннабиса).
По факту проводится проверка, оперативники устанавливают тех, кто причастен к попытке доставки запрещённых веществ.