Девять из них проживают в Уральске.

Комитет по правовой статистике и специальные учёты Генпрокуратуры Казахстана ведут карту, где отмечены люди, осуждённые за педофилию. В нашем регионе таких 17 человек. На сайте указаны их имена, фамилии, даты рождения, адреса проживания и даже фотографии. В Уральске живут девять осуждённых. В Бурлинском районе — трое, в городе Аксай — один. По два осуждённых проживают в Байтерекском районе, и по одному — в Жанибекском и Каратобинском районах.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева говорила, что в Казахстане ежегодно фиксируется около 900 преступлений против половой неприкосновенности детей. С момента вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей около 25–27 преступников уже получили пожизненное лишение свободы. Больше всего таких преступлений происходит в Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областях.

Напомним, что 28 ноября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор жителю ЗКО. Его признали виновным в похищении человека и изнасиловании пятилетней девочки. 32-летнего мужчину приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.