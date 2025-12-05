Распространённый в соцсетях и мессенджерах видеоролик — результат манипуляций с помощью технологии deepfake.

Министерство труда и социальной защиты населения РК официально опровергло сообщения о запуске некой программы «Светлый путь». Согласно пресс-релизу ведомства, распространённый в соцсетях и мессенджерах видеоролик — результат манипуляций с помощью технологии deepfake, и никакой программы с таким названием нет.

В ролике утверждалось, что «программа» даёт возможность «заработать» и «улучшить благосостояние» при поддержке Минтруда и «инфлюенсеров». В ведомстве подчёркивают, что эта информация не соответствует действительности.

Министерство просит граждан:

не доверять сомнительным видео и аудио из непроверенных источников;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не передавать личные данные — чтобы не дать мошенникам доступ к вашим аккаунтам.

Также напоминают, что распространение ложной информации может повлечь ответственность по закону.