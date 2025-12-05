Мужчина ехал на гемодиализ.

В Казталовском районе суд рассматривал дело против местного жителя, которого полиция заподозрила в незаконной перевозке пассажиров как такси без регистрации.

Сам водитель объяснил, что не занимается частным извозом.

– Я три раза в неделю вынужден ездить из Казталовки в Уральск на гемодиализ. По пути просто подвёз пассажиров, не знал, что это нарушение, — рассказал он в суде.

Полиция составила административный протокол, ведь согласно закону перевозка пассажиров без регистрации в качестве ИП может грозить штрафом до 15 МРП и конфискацией автомобиля.

Судья Алибек Нургалиев принял во внимание, что водитель впервые привлекался к ответственности, признал вину, раскаялся, является инвалидом первой группы и воспитывает несовершеннолетних детей. В итоге дело закрыли, судья ограничился устным предупреждением.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.