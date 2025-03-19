Педофилы в Казахстане: ЗКО попала в список опасных регионов

Наряду с нашей областью в этом списке оказались Алматинская, Туркестанская, Костанайская и Жамбылская области.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева назвала регионы, где фиксируется наибольшее число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, Закиева сообщила, что в Казахстане регистрируется ежегодно около 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.