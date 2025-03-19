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Происшествия Социум

Педофилы в Казахстане: ЗКО попала в список опасных регионов

Наряду с нашей областью в этом списке оказались Алматинская, Туркестанская, Костанайская и Жамбылская области.
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Педофилы в Казахстане: ЗКО попала в список опасных регионов

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева назвала регионы, где фиксируется наибольшее число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, Закиева сообщила, что в Казахстане регистрируется ежегодно около 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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– Если рассматривать с момента вступления закона (Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. - Прим.) в силу, то около 25-27 лиц, совершивших данные страшные преступления, уже осуждены на пожизненное лишение свободы с тех пор, как данная статья вступила в силу. Наибольшее число таких преступлений фиксируется в таких областях, как Алматинская, Туркестанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Жамбылская, - прокомментировала Закиева.

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