Маму 16-летнего школьника, которая погибла от его рук — подросток признался в содеянном — похоронили сегодня, 4 декабря, на её родине, в Алге Актюбинской области. Женщине был 41 год.

Также пострадала бабушка. В ночь на 2 декабря она поступила в больницу с множественными ножевыми ранениями. Сейчас 71-летняя женщина получает лечение в городской многопрофильной больнице №1 Актобе.

— Пациентка поступила в 1:40. Состояние было тяжелым. У нее был травматический шок и геморрагический шок, множественные колото-резанные раны шеи, бедра, плеча, предплечья, кисти, наружное кровотечение, переломы ребер, закрытая травма грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, раны зашили, сейчас она получает лечение в отделении травматологии, — рассказал главный врач больницы Кадырбек Иманбаев.

Бабушка говорить не может, плохо слышит. Врачи надеются, что на следующей неделе её выпишут на амбулаторное лечение. Они просили родных принести ей слуховой аппарат, но квартира остаётся опечатанной, и сделать это пока невозможно.

Как выяснилось, дом, где разыгралось кровавое преступление, находится в центре города. Соседи рассказали, что семья была благополучной, полной, воспитывала троих детей. Задержанный подросток — старший; второй сын — помладше. Старшие мальчики учились в частной школе, младший, пятилетний, ходил на подготовку. Родители работали. Дети были воспитанными, всегда помогали бабушке и участвовали в субботниках.

— Мы все в шоке. Не поймем, как такое могло произойти. Полицию и скорую вызвали соседи сверху, они услышали крики и отреагировали первыми. Квартира этой семьи на 4-м этаже. Сейчас там никого нет. Квартира опечатана, — рассказала одна из жильцов.

Напомним, преступление произошло в ночь на 2 декабря в одной из квартир Актобе. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Из этой же квартиры в больницу доставили бабушку с ножевыми ранениями. По подозрению в преступлении задержан 16-летний подросток — он дал признательные показания и находится в ИВС. В СМИ в качестве одной из причин трагедии называли конфликт из-за мобильного телефона.

Айман КАРИМ