17-летний парень нанял женщину для уборки квартиры, а после убил её.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент рассмотрели дело несовершеннолетнего А., обвиняемого в убийстве женщины, которую он пригласил по объявлению для уборки дома, а также в краже её телефона.

Суд установил, что 21 июля 2025 года подросток разместил в Telegram объявление о поиске уборщицы. Когда потерпевшая потребовала оплату за выполненную работу, он совершил её убийство и забрал телефон. Вина подтверждена показаниями, экспертизами и вещественными доказательствами.

С учётом несовершеннолетнего возраста и раскаяния суд назначил наказание по совокупности преступлений — 7 лет 6 месяцев лишения свободы. По статье об осквернении трупа (ч. 1 ст. 314 УК) А. признан невиновным.

Отбывать срок он будет в учреждении средней безопасности для несовершеннолетних.

Приговор не вступил в законную силу.