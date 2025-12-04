В рамках сотрудничества в регионе уже создано новое предприятие — ТОО «Акжаиқ-БИО», реализующее проект комплексной переработки сайги.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев обсудил с китайской компанией «Cheng Tian Run Kang Medical Limited» перспективы совместного развития медицинских технологий и переработки биоресурсов в регионе.

Встреча прошла в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве между руководством Западно-Казахстанской области и китайской компанией «Cheng Tian Run Kang Medical Limited».

Компания специализируется на развитии медицинской инфраструктуры, внедрении инновационных технологий в здравоохранение и научной переработке биологических ресурсов.

В рамках сотрудничества в регионе уже создано новое предприятие — ТОО «Акжаиқ-БИО», реализующее проект комплексной переработки сайги. Главная цель инициативы — рациональное использование природных биоресурсов и стимулирование экономического роста области.

Проект способствует расширению производственной цепочки, увеличению экспортного потенциала и диверсификации экономики региона.