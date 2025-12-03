Доллар в Казахстане упал не случайно. Эксперты называют четыре основные причины.

Второго декабря на KASE курс доллара полностью вернул прежние потери и составил 507,96 тенге (-5,04). Торги заметно выросли — до 407,3 млн долларов. В Ассоциации финансистов Казахстана отмечают, что этому способствовали большие продажи валюты Национальным банком, конвертация выручки компаниями и повышенный интерес иностранных инвесторов. Локальный спрос на доллары со стороны бизнеса и населения был меньше. На текущей сессии (10:51 ALA) курс по паре USDKZT торгуется на уровне 504,10 тенге за доллар.

Доходности на денежном рынке снизились после налогового периода. Ставка TONIA упала с 17,19% до 17,05%, а доходность по операциям SWAP-1D снизилась с 12,31% до 12,08%. Общий объём торгов составил 765,1 миллиардов тенге, что на 122 миллиарда меньше предыдущего уровня. Спрос на депозиты Нацбанка удвоился до 1,1 триллиона тенге и был удовлетворён полностью по ставке 18% годовых. Задолженность на рынке выросла примерно до 5,8 триллионов тенге.

Фондовый индекс KASE вырос на 0,3% до 6 843,8 пункта благодаря росту акций в телекоммуникационной, банковской и нефтяной отрасли. Акции Kcell подскочили на 1,8%, БЦК — на 1,3% после увеличения чистой прибыли, а КазТрансОйл прибавил 1,1% после повышения целевой цены аналитиками. Часть роста нивелировалась падением акций КМГ на 1% из-за коррекции цен на нефть. Инвесторы продолжают ребалансировать портфели, оценивая финансовые показатели компаний. Цены на нефть снизились до 62,5 доллара за баррель на фоне активных переговоров по завершению войны между РФ и Украиной. Возможная отмена санкций может привести к росту предложения дизельного топлива, природного газа и сырой нефти.

Американские фондовые индексы также выросли на 0,3-0,6%, частично отыграв прошлые потери. Росту способствовали подорожавшие акции технологических компаний, биткоин (+7%) и замедление роста доходности гособлигаций. При этом ОЭСР прогнозирует замедление экономики США в следующем году: рост составит 2,0% в 2025 году и 1,7% в 2026 году. На рынке безрисковых активов наблюдается отток средств. Цена на золото снизилась до 4 221 доллара за тройскую унцию, доходность 10-летних гособлигаций США составила 4,09%, а индекс доллара остался на уровне 99,4 пункта.