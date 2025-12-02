По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 2 декабря 2025 года средневзвешенный курс доллара составил 508,2 тенге, снизившись на 4,8 тенге. Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,04).
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
доллар: покупка – 508,1 тенге, продажа – 510,7 тенге;
евро: покупка – 588,9 тенге, продажа – 594,7 тенге;
рубль: покупка – 6,47 тенге, продажа – 6,59 тенге.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 513,45 тенге, евро – 596,99 тенге, рубля – 6,59 тенге.