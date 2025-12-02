Популяция сайги достигла рекордных 4 млн особей и после окота 2026 года может приблизиться к 5 млн.

В Казахстане с 1 июля по 30 ноября текущего года было изъято около 196 тысяч сайгаков, сообщили на совещании под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.

По данным Минэкологии, популяция сайги достигла рекордных 4 млн особей и после окота 2026 года может приблизиться к 5 млн. Изъятие проводилось по научным рекомендациям для предотвращения ущерба сельскому хозяйству и сохранения экологического баланса, а туши переданы отечественным перерабатывающим предприятиям.

Все рога промаркированы и хранятся под охраной «Охотзоопрома». Казахстан также развивает проект цифровой маркировки дериватов, который уже получил международную поддержку в CITES. Ведомствам поручено подготовить меры по устойчивому управлению популяцией на 2026 год.