Спокойная и мягкая погода в Атырау и Актау, а в Актобе прохладно и туман.

Согласно данным синоптиков, завтра, 3 декабря, в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем около 0…+1 °C, ночью — до −4…−5 °C.

Погода в Атырау обещает быть спокойной: днём около +4…+6 °C, ночью — 0…−1 °C. Облачность, без существенных осадков и с лёгким ветром.

В Актау завтра — мягкая погода: днём до +7…+9 °C, ночью — около +5…+6 °C. Облачно, возможный лёгкий ветер, но без осадков.

Актобе ждёт прохладный день: днём — около −2…+1 °C, ночью — до −4…−5 °C. Облачно, без снега, но возможен туман — водителям и пешеходам стоит быть осторожнее, особенно на дорогах.