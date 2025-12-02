Они пропали 30 ноября.

16-летний подросток и 27-летний мужчина пропали 30 ноября. Тревогу забила мать подростка, когда сын не вернулся домой. К поискам подключились не только полицейские, но и спасатели, военнослужащие, водолазы, волонтеры и кинологи. Местность обследовали дронами.

Спустя двое суток мальчика и мужчину нашли. К сожалению, без признаков жизни. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, сначала на берегу реки нашли сотовые телефоны пропавших, а позже их самих. Тела обнаружили в реке без признаков насильственной смерти.

В полиции заверили, что следствие продолжается, а обстоятельства выясняют стражи порядка.