Казахстанцы рассылают друг другу информацию о нововведениях в ПДД.

В мессенджерах распространяется информация о том, что изменилась максимально допустимая скорость движения авто в населенных пунктах и отныне с 00:00 составляет 66 км/час. Якобы превышение даже до 68-69 км/час фиксируется камерами и влечет за собой штраф в 19 тысяч тенге.

– Просим соблюдать скоростной режим во избежание штрафов и лишних расходов, - предупреждают в рассылке.

В МВД РК заявили, что информация является фейком и никаких изменений в ПДД не вводилось.

В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма - 60 км/ч. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 км/ч и выше.