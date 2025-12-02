Это первый и единственный в ЗКО инклюзивный спортзал в котором 250 человек будут заниматься паралимпийскими видами спорта.

В мае 2024 года в Уральске началось строительство спортивного комплекса для лиц с дополнительными потребностями общей площадью 2025 квадратных метров. Пропускная способность комплекса 60 человек, 80 мест на смотровом балконе, а общая вместимость 200 человек. Стоимость проекта 820 миллионов тенге, его строили на спонсорские деньги.

Комплекс полностью адаптирован для занятий паралимпийскими и сурдлимпийскими (спортсмены с нарушением слуха-прим.автора) видами спорта. На нулевом этаже оборудованный зал для борьбы и пауэрлифтинга с тренажерами. Столы для пара настольного тенниса, раздевалки с санузлом и душевыми. На первом этаже оборудованный спорт зал для игровых видов спорта: пара-баскетбол, сурдо и пара-бадминтон, пара волейбол, футзал, голбол, бочча. Три раздевалки с санузлом и душевыми. Есть лифт для спортсменов. На втором этаже смотровой балкон, помещения для администрации, медицинский кабинет.

На базе комплекса будет открыт «Спортивный клуб для людей людей с ограниченными возможностями», который был создан в 2016 году. В клубе сейчас тренируется около 250 спортсменов по более чем 20 видам спорта. По словам руководителя филиала Федерации пара-волейбола ЗКО Азона Шаймарданова, в нашей области много талантливых спортсменов. До открытия спорткомплекса они занимались в разных арендованных помещениях.

— У нас сурдлимпийцы в этом году съездили на олимпиаду, привезли много медалей. У нас тренировки проходят профессиональные и требования тоже олимпийские. Я как активист и общественник арендую несколько залов для разных видов спорта чтобы молодежь не сидела дома, а занималась спортом. Все родители и дети ждали открытия этого комплекса. У нас впереди насыщенные тренировки. Олимпийских спортсменов у нас около 70 человек, еще около 80 человек сурдлимпийцы. Также появились специальные олимпийцы (спортсмены с интеллектуальными нарушениями-прим.автора). В этом спортивном комплексе будут готовить профессиональных спортсменов. Мы будем заниматься благоустройством комплекса, где у нас среди молодежи будут рождаться новые чемпионы. Не смотря на условия наши спортсмены показывали большие результаты, думаю в 2028 году наши паралимпийцы покажут хорошие результаты, — сказал Азон Шаймарданов.

Открывал спорткомплекс аким ЗКО Нариман Турегалиев. Он сказал, что это не просто место для занятий спортом — это пространство возможностей, равенства и развития. А также пожелал успехов пара-спортсменам области.