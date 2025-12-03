По сравнению с прошлым годом заболеваемость увеличилась на 31%.

С 1 октября в ЗКО регистрируются случаи гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). По последним данным, в регионе зафиксировано 116 случаев гриппа и 46 226 случаев ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Большинство заболевших приходится на детей: из общего числа случаев ОРВИ 32 771 случай — у детей до 14 лет, 472 — у детей до 1 года. Среди беременных женщин зарегистрировано 93 случая.

По данным санврачей, среди 116 случаев гриппа выявлен вирус типа А H3N2. По сравнению с прошлым годом заболеваемость увеличилась на 31%. Наиболее уязвимой группой остаются дети до 14 лет — 84 случая, среди беременных зарегистрировано 9 случаев.

В связи с ростом заболеваемости 37 классов в 16 школах области переведены на дистанционное обучение. В частности:

Уральск — 3 школы, 6 классов, 94 ученика;

Район Байтерек — 9 школ, 23 класса, 274 ученика;

Жангалинский район — 1 школа, 1 класс, 21 ученик;

Теректинский район — 1 школа, 2 класса, 9 учеников;

Акжайыкский район — 1 школа, 3 класса, 59 учеников;

Сырымский район — 1 школа, 2 класса, 33 ученика.

Областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля напоминает о необходимости профилактических мер:

Вакцинация — особенно важна для детей и беременных женщин.

Личная гигиена — частое мытьё рук, избегание касания лица, прикрывание рта при кашле или чихании.

Ношение масок в общественных местах для снижения риска заражения.

Правильное питание и питьевой режим для укрепления иммунитета.

Оставаться дома при заболевании и при появлении симптомов обращаться к врачу.

Проветривание и уборка дома — обеспечение циркуляции воздуха и регулярная дезинфекция поверхностей.

Департамент призывает жителей быть внимательными, особенно защищать детей и беременных женщин. Соблюдение этих мер поможет замедлить распространение вирусов и снизить риск заражения.