С 1 октября в ЗКО регистрируются случаи гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). По последним данным, в регионе зафиксировано 116 случаев гриппа и 46 226 случаев ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Большинство заболевших приходится на детей: из общего числа случаев ОРВИ 32 771 случай — у детей до 14 лет, 472 — у детей до 1 года. Среди беременных женщин зарегистрировано 93 случая.

По данным санврачей, среди 116 случаев гриппа выявлен вирус типа А H3N2. По сравнению с прошлым годом заболеваемость увеличилась на 31%. Наиболее уязвимой группой остаются дети до 14 лет — 84 случая, среди беременных зарегистрировано 9 случаев.

В связи с ростом заболеваемости 37 классов в 16 школах области переведены на дистанционное обучение. В частности:

  • Уральск — 3 школы, 6 классов, 94 ученика;

  • Район Байтерек — 9 школ, 23 класса, 274 ученика;

  • Жангалинский район — 1 школа, 1 класс, 21 ученик;

  • Теректинский район — 1 школа, 2 класса, 9 учеников;

  • Акжайыкский район — 1 школа, 3 класса, 59 учеников;

  • Сырымский район — 1 школа, 2 класса, 33 ученика.

Областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля напоминает о необходимости профилактических мер:

  • Вакцинация — особенно важна для детей и беременных женщин.

  • Личная гигиена — частое мытьё рук, избегание касания лица, прикрывание рта при кашле или чихании.

  • Ношение масок в общественных местах для снижения риска заражения.

  • Правильное питание и питьевой режим для укрепления иммунитета.

  • Оставаться дома при заболевании и при появлении симптомов обращаться к врачу.

  • Проветривание и уборка дома — обеспечение циркуляции воздуха и регулярная дезинфекция поверхностей.

Департамент призывает жителей быть внимательными, особенно защищать детей и беременных женщин. Соблюдение этих мер поможет замедлить распространение вирусов и снизить риск заражения.