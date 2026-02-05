Нарушитель был выявлен в ходе рейдовых мероприятий.

В Актау полицейские пресекли опасную перевозку пассажиров, сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

Инцидент произошел 4 февраля 2026 года. В ходе рейдовых мероприятий около 11:00 патрульные остановили автомобиль «ГАЗель» в районе парка (2-й микрорайон). При проверке выяснилось, что салон транспорта забит «под завязку»: количество пассажиров значительно превышало технические нормы вместимости.

В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов.

В Департаменте полиции региона подчеркнули, что подобные нарушения напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Переполненный транспорт становится менее управляемым, что может привести к трагическим последствиям при аварийной ситуации. Стражи порядка призвали граждан строго соблюдать установленные нормы.