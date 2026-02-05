Выбор спутника жизни — решение, которое определяет наше будущее. И хотя при выборе партнера стоит доверять сердцу, астрологи советуют заглянуть и в звездную карту.

Эксперты LadyMail cоставили рейтинг знаков зодиака, с которыми у женщин больше всего шансов на долгую и счастливую семейную жизнь.

Кто из представителей зодиакального круга готов носить на руках через двадцать лет брака, а кто станет надежной «каменной стеной»? Представляем топ-5 лучших мужей.

5 место: Весы — Романтик из кинофильма

Если вы мечтали о герое любовного романа, то мужчина-Весы — ваш идеальный кандидат. Он будет признаваться в любви каждое утро и устраивать свидания даже на золотой свадьбе.

В чем подвох: Пока муж-Весы занят организацией романтического ужина и покупкой цветов, решать бытовые вопросы и чинить кран, скорее всего, придется вам. Быт для него слишком прозаичен.

4 место: Козерог — Крепость, которую нужно взять

Козерог — это порядочность, честность и абсолютная надежность. Он обожает детей и считает своим долгом обеспечить семье безбедную жизнь.

В чем подвох: Эти мужчины патологически боятся брачных уз. Чтобы услышать от Козерога заветное «да», придется проявить недюжинное терпение и победить его внутреннее сопротивление. Но результат того стоит.

3 место: Лев — Великодушный покровитель

Идеальный вариант для тех, кто ищет в муже «папочку». Лев будет опекать, защищать и баловать свою избранницу, как настоящую королеву.

Главное условие: Льва нужно хвалить 24/7. Кроме того, вы всегда должны соответствовать его высокому статусу — Львы выбирают только «самых-самых».

2 место: Телец — Мистер Надежность

С Тельцом вы забудете о переменах и стрессах. Это самый материальный знак, который ценит комфорт, предсказуемость и уют. Его верность практически гарантирована его нелюбовью к любым жизненным переменам.

Минусы: Будьте готовы к его упрямству и некоторому занудству. Зато за ним вы действительно будете «как за каменной стеной».

1 место: Дева — Идеальный во всем

Почетное золото рейтинга достается мужчинам-Девам. Это тот редкий случай, когда в одном человеке сочетаются щедрость, надежность и полное отсутствие страха перед бытом.

Почему он лучший: Мужчина-Дева не только поддержит морально и финансово, но и с удовольствием приготовит ужин. С ним всегда есть о чем поговорить, а его спокойствию можно только позавидовать. Если встретили Деву — не раздумывайте!

Помните, что астрология — лишь ориентир. Счастливый брак строится на любви и взаимном уважении, вне зависимости от даты рождения.