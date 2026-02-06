На полученные от государства деньги мужчина приобрёл квартиру.

В Павлодарской области прокуратура выявила факт незаконного получения социальных выплат, предназначенных для кандасов.

Как сообщили в надзорном органе, гражданин Афганистана предоставил ложные сведения о своей национальности, выдав себя за этнического казаха. На основании поддельных данных ему были назначены государственные выплаты в рамках программы переселения.

На полученные деньги мужчина приобрёл квартиру стоимостью около 20 миллионов тенге. В ходе расследования прокуратура инициировала конфискацию жилья как имущества, приобретённого преступным путём.

Суд поддержал позицию надзорного органа и постановил обратить квартиру в доход государства. Отмечается, что судебное решение пока не вступило в законную силу.