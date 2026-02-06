За последний месяц инфекцию выявили более чем у 100 человек.

В Актюбинской области зафиксирован резкий рост заболеваемости корью. За последний месяц инфекцию выявили более чем у 100 человек. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в медицинских учреждениях начали срочно разворачивать дополнительные койки, сообщает сайт телеканала КТК.

По словам врачей, ситуация вызывает особую тревогу, так как основная группа риска — маленькие дети. В настоящее время в областной инфекционной больнице проходят лечение 24 ребёнка с диагнозом «корь». Двое из них находятся в реанимации — у пациентов развилась пневмония, их состояние оценивается как тяжёлое.

В связи с ростом числа заболевших в больнице было принято решение расширить коечный фонд.

— В областной клинической инфекционной больнице дополнительно открыты 30 коек для пациентов с корью, а также три реанимационных места для больных с тяжёлыми осложнениями. Всего на сегодняшний день развернуто 58 коек, — сообщила главный специалист управления здравоохранения Актюбинской области Ботагоз Мырзалы.

Отмечается, что большинство заболевших в Актобе — дети в возрасте до трёх лет. При этом значительная часть пациентов ранее не была вакцинирована: одни имели медицинские отводы от прививок, в других случаях родители отказались от вакцинации, а некоторые дети ещё не достигли установленного для прививки возраста.

Обычно прививку от кори делают в один год, повторную — в шесть лет. Однако на фоне вспышки инфекции в регионе начали проводить дополнительную вакцинацию детей в возрасте от 6 до 11 месяцев.

Врачи напоминают, что корь передаётся воздушно-капельным путём — вирус легко распространяется при кашле, чихании и даже во время обычного разговора.

Источник: КТК