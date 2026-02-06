Сотрудники, допустившие ошибку, понесли дисциплинарное наказание — вплоть до увольнения.

В Атырау из-за служебной ошибки при оформлении документов условно-досрочно освободили не того осуждённого. Об этом сообщает Halyqstan.

В департаменте уголовно-исполнительной системы Атырауской области рассказали, что в августе 2025 года один из заключённых по ошибке вышел на свободу и покинул учреждение. Позже выяснилось, что сотрудники перепутали документы: освобождён оказался другой человек, тогда как осуждённый, подлежавший УДО, остался в колонии.

После обнаружения ошибки мужчину задержали и вернули обратно. По факту случившегося возбудили уголовное дело, но затем его закрыли за отсутствием состава преступления.

При этом сотрудники, допустившие ошибку, понесли дисциплинарное наказание — вплоть до увольнения.

В ведомстве добавили, что данные об осуждённом, сроке его пребывания на свободе и статье, по которой он отбывал наказание, не разглашаются.